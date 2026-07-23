Участковый вынес на руках из болота пенсионерку с деменцией в Нижнем Новгороде
Участковый в Нижнем Новгороде вынес на руках из болота 69-летнюю пенсионерку, страдающую деменцией. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Родственники пожилой женщины 22 июля обратились в отдел полиции №4. Они рассказали, что пенсионерка ушла из квартиры накануне и не вернулась. Близкие отметили, что женщина страдает деменцией, поэтому ее долгое отсутствие представляло угрозу для жизни.
Тем же вечером участковый капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель майор полиции Алена Бондарюк нашли пропавшую в болотистой местности, услышав ее отклик на свои призывы. Пенсионерка застряла в трясине по грудь.
Мужчина сбросил куртку, зашел в воду и на руках отнес женщину в безопасное место, после чего передал ее родственникам.
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