Участник крупнейшей в Поволжье ОПГ Кириллов заказал убийство председателя российского суда

17 августа 2025, 11:58

Участник ОПГ Кириллов заказал убийство председателя одного из судов России

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Участник одной из самых крупных преступных группировок Поволжья Владимир Кириллов подозревается в организации убийства председателя одного из российских судов. Имя преступника недавно появилось в обновлённом списке МВД России, в который вошли 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.