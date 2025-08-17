Достижения.рф

Участник крупнейшей в Поволжье ОПГ Кириллов заказал убийство председателя российского суда

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Участник одной из самых крупных преступных группировок Поволжья Владимир Кириллов подозревается в организации убийства председателя одного из российских судов. Имя преступника недавно появилось в обновлённом списке МВД России, в который вошли 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.



Как сообщает «Лента.ру», Кириллов является фигурантом одной из наиболее опасных преступных организаций региона. Он пытался организовать убийство председателя суда. При попытке покушения пострадавший был ранен. К счастью, оперативно прибывшим на место врачам удалось спасти его жизнь.

Расследование по этом делу продолжается.

Официальные комментарии правоохранительных органов пока не поступали.

Анастасия Чинкова

