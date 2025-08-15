Появились кадры жестокого убийства федерального судьи в Камышине Волгоградской области
В Камышине Волгоградской области камеры наружного наблюдения, установленные на здании, полностью засняли убийство федерального судьи Василия Ветлугина. Видеозапись с места преступления предоставил РЕН ТВ.
47-летний Сергей К., задержанный по подозрению в убийстве, сначала расстрелял Ветлугина из карабина. На предоставленных кадрах видно, как преступник несколько раз стреляет в спину убегающему судье, после чего тот падает на асфальт лицом вниз. Убийца подходит к жертве, бьёт её карабином, а затем бросает оружие рядом.
Через несколько секунд убийца отходит к припаркованным машинам и возвращается с ножом. Он переворачивает тело на спину и совершает ещё ряд действий. Мужчина оскопил судью, вставил ему в рот отрезанный орган, после чего ударил ножом в глаз.
Примечательно, что, покидая место преступления, убийца помахал в сторону камеры, не собираясь скрываться от правосудия.
