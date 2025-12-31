Участник реалити-шоу за три недели до освобождения забил сокамерника до смерти
В США участника реалити-шоу обвинили в убийстве сокамерника за три недели до предполагаемого освобождения. Об этом 29 декабря сообщила газета New York Post.
По данным издания, инцидент произошел 26 декабря в следственном изоляторе. 41-летний Чад Аарон Оллингер, ранее снимавшийся в программе Mystery at Blind Frog Ranch на Discovery Channel, напал на другого заключенного. Полицейские утверждают, что мужчина получил множественные травмы тупым предметом и погиб на месте.
Оллингера задержали сразу после случившегося и предъявили обвинение в убийстве. При этом, как следует из тюремных документов, он должен был выйти на свободу 12 января 2026 года. Что именно стало причиной конфликта, пока не сообщается.
Оллингер — сын владельца ранчо Blind Frog Ranch в штате Юта, где и разворачиваются события шоу о поиске золота в подземных пещерах. Его проблемы с законом начались в ноябре 2024 года после попытки скрыться от полиции на мотоцикле. Позднее его не раз привлекали к ответственности, в том числе за езду без водительских прав.
Летом родственники заявляли о его пропаже в Нью-Мексико, но затем мужчину нашли в Альбукерке. В октябре его вновь арестовали в Неваде за неуважение к суду и поместили в изолятор Лас-Вегаса. В декабре суд назначил ему краткосрочное заключение, однако после гибели сокамерника Оллингер остается под стражей без возможности выйти под залог.
