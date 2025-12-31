Береговая охрана Финляндии задержала корабль из-за якобы поврежденного кабеля
Береговая охрана Финляндии задержала судно, которое подозревают в возможном повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Об этом 31 декабря сообщается в пресс-релизе ведомства.
По его данным, центр управления получил сигнал о нарушении работы кабеля финской телекоммуникационной компании Elisa. На место инцидента прибыло судно VL Turva, где, как уточняется, обнаружили, что якорная цепь одного из судов находится в воде.
Сейчас финские власти взяли судно под контроль.
