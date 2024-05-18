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В Луганске завершено расследование убийства 10-летней давности, обвиняемый находится под стражей. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СК) в Telegram-канале.
По версии следствия, в 2014 году обвиняемый и его друг ехали в Краснодон и обратились к 2 прохожим с просьбой enjxybnm дорогу. У одного из них были ценные вещи. Затем обвиняемый и его спутник, угрожая оружием, посадили мужчины в машину и отвезли в лесополосу Луганска. Затем между ними произошла стычка, фигурант дела застрелил похищенного, спрятал его тело и «скрылся в неизвестном направлении».
Личность преступника была установлена, но расследование было завершено в 2022 году, когда в республике начал свою деятельность СК России. Мужчина был задержан в городе Батайске Ростовской области, а затем перевезен в Луганск. Риа Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что обвиняемый был родом из Ростовской области и участвовал в шоу «Давай поженимся!» в 2019 году.
Ранее в Карелии суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за то, что он ударил ножом проходившего по лесу мужчину. Нападавший спровоцировал конфликт и напал на потерпевших. В результате мужчина получил ножевое ранение. Они потеряли много крови и не смогли выжить.
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Личность преступника была установлена, но расследование было завершено в 2022 году, когда в республике начал свою деятельность СК России. Мужчина был задержан в городе Батайске Ростовской области, а затем перевезен в Луганск. Риа Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что обвиняемый был родом из Ростовской области и участвовал в шоу «Давай поженимся!» в 2019 году.
Ранее в Карелии суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за то, что он ударил ножом проходившего по лесу мужчину. Нападавший спровоцировал конфликт и напал на потерпевших. В результате мужчина получил ножевое ранение. Они потеряли много крови и не смогли выжить.
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Александр Климов