Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ За три года Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

За три года Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Российский актер и телеведущий Марат Башаров с января 2022-го по март 2025-го получил 827 штрафов за нарушение ПДД, более 700 из которых — за превышение скорости. Об этом стало известно «Постньюс».
По информации издания, почти половина от всех нарушений артиста за три года приходится на прошлый год — 386 штрафов. Однако на сегодняшний день все задолженности Башарова погашены.
«Чаще всего за последние три года Башарова ловили на превышении скорости (731 раз), несоблюдении требований знаков или разметки (69 раз) и неправильной парковке (18 раз). Кроме того, пять раз его штрафовали за проезд на красный», — пишет издание.
Напомним, в 2012 году Башаров был лишен прав за пьяную езду. У телеведущего выявили 0,2 промилле алкоголя в крови, из-за чего он остался без водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев.

Читайте также:

Марат Башаров впервые появился на публике с возлюбленной после слухов о ее беременности

Марат Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты Аси Борисовой

«Спастись от насилия»: Психоаналитик объяснила поведение сбежавшей от Башарова дочки

*Деятельность Meta (Instagram, Facebook) запрещена в России как экстремистская
#проезд
#аси
#instagram
#facebook
#шоу-бизнес
#штраф
#камеры
«Я убил её»: как 13-летняя Василиса попала в ловушку друзей-маньяков, которые забили ее до смерти и сняли все на камеру
24 марта 2025, 11:51

Василиса (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)

В апреле 2023 года 13-летняя Василиса попросила маму отпустить её на ночёвку к подруге. Вечером она написала, что приятельница встретила её, и они идут домой. Но спустя несколько часов мама получила тревожное сообщение: «Люблю тебя, мать, спасибо за всё». О том, что произошло с Василисой, кто виновен в её гибели и почему преступники до сих пор не получили наказание — расскажет «Радио 1».

Странные сообщения и первые подозрения


Мама Василисы Олеся сразу почувствовала, что с её дочерью что-то не так. Девочка никогда раньше не писала таких прощальных сообщений.

«Почему именно сейчас "спасибо за все"? Что случилось? Может, это какой-то материнский инстинкт, но я забеспокоилась, начала писать, мол, что с тобой, где ты?» — вспоминает Олеся.

Дочь отвечала коротко, уверяя, что всё в порядке, а звонки не принимала. Одновременно с этим в Telegram-канале Василисы появилось ещё одно сообщение:

«Я не знаю, с кем из вас я ещё встречусь, а с кем нет, но надеюсь, что у вас всех будет лучшая жизнь… Меня ждут новые люди и новые места. Я вас всех люблю и верю в вас, солнышки».

После этого Олеся запаниковала. Она позвонила в полицию, обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» и позвонила подруге дочери. Оказалось, что девочка не приглашала Василису к себе и не знала, где та находится.

Мама Василисы (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)

Как удалось найти след Василисы


Олеся обзвонила всех знакомых дочери, проверила её переписки и нашла важную зацепку: в банковском приложении был перевод на карту некой Анфисы. Выяснилось, что за несколько месяцев до исчезновения у Василисы появился новый друг — 16-летний Демьян, настоящее имя которого Илья Татаринов. Позже он познакомил её со своей подругой Анфисой Румпан.

Илья и Анфиса помогали в поисках пропавшей, но настораживало то, что Василиса удалила все чаты с ними.

Признание убийцы


2 мая Олесе прислали жуткий скриншот. Это был пост Ильи Татаринова в его Telegram-канале:

«Друзья, так заканчивается моя история. Мне очень жаль, я был ужасным человеком, социопатом, я почти никого и никогда не любил, и это всё закончилось в ночь с воскресенья на понедельник. Я убил человека — Василису, свою знакомую. Я убил её несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы она наверняка умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе своё величие, свою способность творить ужасные дела, имеющие последствия».

После этого преступника быстро нашли. Он даже не пытался скрываться — правоохранители забрали его прямо из дома.

Анфиса Румпан и Илья Татаринов (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)

На допросе Илья рассказал, что однажды на прогулке с Анфисой предложил ей убить Василису. Девушка поддержала эту идею. Так и родился их страшный план: Татаринов заманивает Василису на пикник в лесу, убивает её, а Румпан снимает всё на камеру. Заранее они вырыли для жертвы могилу. Когда девочка умерла, убийцы использовали её телефон, чтобы отправить от её имени сообщения и снять деньги с банковской карты.

Запись убийства: что происходило на видео


Журналистка Елена Погребижская рассказала, что было на жуткой записи преступления.

«Илья и Анфиса спрашивают у Васи, что бы она сказала своим близким. Василиса отвечает, что просто обняла бы их. Девочка сидит на пледе, справа от неё Илья, рядом с ним рюкзак. Илья спрашивает Анфису, попадает ли он в кадр. Анфиса говорит: "Всё нормально, давай". Анфиса просит Васю смотреть в камеру, чтобы она не видела, как Илья в это время достаёт из рюкзака молоток, а потом начинает бить. Слышен голос Анфисы: "Давай ещё". Когда всё закончено, Илья произносит: "Я убил её, она мертва, это очень прикольно и занимательно в своём роде"».

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Кто такой Илья Татаринов?


После выхода документального фильма Погребижской об этом жутком случае, журналистке написала девушка, которая знала убийцу лично.

«Елена, я была знакомой Демьяна. Была в него влюблена, но он оттолкнул меня своей агрессией. Он был очень вспыльчивым. Сидел с нами на встречах, часто агрессировал, когда проигрывал в "Мафию". Однажды, 14 февраля, он ударил восьмилетнюю девочку о кафель», — призналась она.

Кроме того, по словам источника, Татаринов хотел расправиться с другой девочкой.

«Изначально он планировал убить мою лучшую подругу. Он писал своей девушке, что позовет ее в лес. Сами знаете зачем. Но его отговорили. Мы боимся его встретить на свободе», — рассказала она.

Наказание преступников


Илью Татаринова приговорили к семи годам воспитательной колонии, а его сообщницу Анфису Румпан — к шести годам лишения свободы. Но родители преступников пытаются добиться пересмотра приговора. По слухам, они хотят убрать упоминания их фамилий из СМИ, чтобы их дети смогли построить жизнь после освобождения. Судебное разбирательство продолжается — апелляцию уже дважды переносили. Мама погибшей Василисы надеется, что убийцы не выйдут на свободу слишком рано.

Читайте также:

«Либо со мной, либо мертвой»: бывший парень больше трех часов изощренно пытал девушку. Почему полиция так и не приехала?

«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей

Думал, что ей 18 и повел в палатку: жизнь 26-летнего парня из Санкт-Петербурга обернулась крахом после веселого корпоратива
#полиция
#убийство
#лес
#видео
#наказание
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала работавшего на Украину сотрудника одного из надзорных органов РФ
24 марта 2025, 11:34

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России, передававшего украинской стороне сведения о мерах по защите промышленных и энергетических объектов в приграничье, а также о местах дислокации ВС РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.
«Федеральной службой безопасности РФ задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в государственной измене», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что мужчина наладил контакт с представителями Украины и действовал против безопасности России. Так, в 2024 году задержанный передал украинской стороне информацию о проводимых работах по защите промышленных и энергетических объектов на приграничных территориях РФ. Кроме того, он передал данные о местах дислокации подразделений ВС РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Следователи продолжают оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Читайте также:

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене

Появилось видео задержания россиянина, отправлявшего посылки с бомбами

Сотрудники ФСБ предотвратили ряд покушений на госслужащих и участников СВО
#дело
#уголовное дело
#следователи
#фсб
#видео
#данные
#следствие
#мероприятия
#мужчина
#сотрудники
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму, число пострадавших выросло до 22 человек
24 марта 2025, 11:28

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Крыму, пишет ТАСС, уточняя, что число пострадавших выросло до 22 человек, еще шестеро погибли.
«[По имеющимся к настоящему моменту данным] 28 пострадавших, из них 8 — дети. Погибли 6 человек», — сказано в публикации.
Предварительно известно, что примерно в 07:30 утра по Москве водитель наехал на стоящий на обочине грузовик с прицепом близ населенного пункта Укромное дороги «Симферополь-Евпатория». Автобус шел из Аркадьевки в Симферополь. Причины произошедшего сейчас выясняются, открыто уголовное дело.

Накануне вечером сообщалось о массовой аварии рядом с авиагаванью Внуково, уточнялось, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Читайте также:

Полицейский в Москве уволен за нецензурный рэп с пропагандой наркотиков

Все 22 сгоревшие на стоянке во Владивостоке машины восстановлению не подлежат

В центре российского города огонь охватил торговый центр
#мир
#россия
#крым
#дтп
#автобусы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мину-лепесток нашли в поселении Воскресенское в Новой Москве
24 марта 2025, 10:43

Фото: iStock/SimoneN

В ТиНАО на территории строительного городка обнаружили современное взрывное устройство. На место едут саперы.
«По предварительным данным, в поселке Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток», — передает Агентство городских новостей «Москва» слова своего собеседника.

Уточняется, что взрывное устройство лежит на бетонной плите. На место опасной находки оперативно вызвали саперов. Мина находится примерно в 300 метрах от жилых домов.

Ранее сообщалось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ.

Читайте также:

В Москве оцепили улицу из-за предмета, похожего на мину «Лепесток»

Вскрыл пол и увидел мину: Жилой дом в Лобне эвакуировали из-за находки одного из жильцов

ВСУ применили в ДНР замаскированные мины в виде веток
#москва
#мина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Организатор покушения на Ельцина работал дворником в детсаду и пропал
24 марта 2025, 10:33

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Организатор покушения на Бориса Ельцина с диагнозом «шизофрения» в 2020 устроился на работу дворником в детский сад в Хабаровском крае, а в 2023 мужчина пропал, пишет Shot.
По данным издания, Кислов устроился дворником в детский сад № 184 в Хабаровске. На сегодняшний день там отметили, что этот человек в учреждении больше не работает. В 2023-м Кислов открыл счёт в банке для начисления пенсии. С тех пор о нем ничего не известно. Тем не менее в психиатрической больнице его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место его жительства неизвестно. Сейчас Ивану Кислову 66 лет.

Он пытался убить Ельцина в начале 1993 года, отомстив таким образом за распад СССР. Для этого он приехал в Москву из Хабаровска, изготовил два СВУ со свинцовыми шариками. Но взрывные устройства намокли, и привести его в действие оказалось невозможно. Тогда Кислов решил совершить нападение с перочинным ножиком. Мужчина смог выяснить, где живёт Ельцин.

27 января преступник попал на чердак одного из правительственных зданий и залёг в засаде. Однако тогда Ельцин так и не появился, потому что находился в Индии с рабочим визитом. А Кислова обнаружила охрана. Тогда он представился дворником, но на допросе все же признался, что планировал убить первого президента России.


Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству и теракту, но экспертиза признала его невменяемым. Позже уголовное дело прекратили, а Кислова отправили на стационарное лечение.

Читайте также:

Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии

Полицейский в Москве уволен за нецензурный рэп с пропагандой наркотиков

Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе
#подмосковье
#детский сад
#пенсии
#нападение
#дело
#уголовное дело
#лечение
#рэп
#обвинение
#охрана
#ссср
#человек
#шоу
#мужчина
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате