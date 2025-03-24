За три года Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)
Российский актер и телеведущий Марат Башаров с января 2022-го по март 2025-го получил 827 штрафов за нарушение ПДД, более 700 из которых — за превышение скорости. Об этом стало известно «Постньюс».
По информации издания, почти половина от всех нарушений артиста за три года приходится на прошлый год — 386 штрафов. Однако на сегодняшний день все задолженности Башарова погашены.
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«Чаще всего за последние три года Башарова ловили на превышении скорости (731 раз), несоблюдении требований знаков или разметки (69 раз) и неправильной парковке (18 раз). Кроме того, пять раз его штрафовали за проезд на красный», — пишет издание.Напомним, в 2012 году Башаров был лишен прав за пьяную езду. У телеведущего выявили 0,2 промилле алкоголя в крови, из-за чего он остался без водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев.
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Данил Пономарев