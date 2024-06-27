Участник СВО из Казани получил условный срок за подрыв гранаты во дворе

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Военнослужащий из Казани получил три года условно за подрыв имитационной гранаты во дворе жилого дома.
Об этом говорится в приговоре Казанского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Мужчину обвиняли по статье «Хулиганство».
Свою вину Шульга не признал, а заявил, что хотел испытать купленную в местном гранату, предупредив окружающих о безопасности. Жительница дома в тот же день обратилась в полицию. На суде она заявила, что она сама и её ребёнок получили психологическую травму.
В приговоре указано, что Шульга прошел судебно-психиатрическую экспертизу. У него обнаружили признаки психических и поведенческих расстройств. Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре, поскольку у мужчины не было злого умысла.
Суд учёл, что Шульга является участником боевых действий и спецоперации, а также его желание продолжить службу.
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«В сентябре прошлого года в СМИ появилось видео, на котором пьяный военный Кирилл Шульга решил развлечь игравших у подъезда детей и предложил одному достать чеку из гранаты. После отказа ребёнка и криков соседей он сам выдернул чеку и кинул гранату в сторону», – напоминает издание.
Свою вину Шульга не признал, а заявил, что хотел испытать купленную в местном гранату, предупредив окружающих о безопасности. Жительница дома в тот же день обратилась в полицию. На суде она заявила, что она сама и её ребёнок получили психологическую травму.
В приговоре указано, что Шульга прошел судебно-психиатрическую экспертизу. У него обнаружили признаки психических и поведенческих расстройств. Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре, поскольку у мужчины не было злого умысла.
Суд учёл, что Шульга является участником боевых действий и спецоперации, а также его желание продолжить службу.
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Лора Луганская