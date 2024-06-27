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Стала известна причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Друзья: разбившаяся в BMW в Краснодаре пара часто ругалась из-за темы отцовства
27 июня 2024, 16:06
Фото: IStock/Waynerd

Фото: IStock/Waynerd

Подруга водителя машины, которая вылетела с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, рассказала, что погибшие часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила. Об этом информирует РИА Новости.
Автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре днем 25 июня. Находившиеся в машине водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын скончались на месте от полученных травм. Женщина была замужем за другим, но беременна от Аракельяна.

Собеседница агентства рассказала, что Рафаэл и Екатерина хотели делать тест на отцовство при рождении ребенка. Аракельян был её любовником. Муж часто «палил» их, но ничего не делал, добавила она.



«Рафаэл не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость», — уточнила подруга.

По словам девушки, он не убийца. И не стал бы намеренно уносить детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка.

Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#парковки
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#сын
Россиянин с галлюцинациями дважды хотел покинуть летящий в Минводы самолет
27 июня 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Fabian Gysel

Пассажир одной из российских авиакомпаний, испытывающий галлюцинации, дважды хотел выпрыгнуть из летящего самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел в Airbus A319, выполнявшем рейс «Красноярск-Минводы». Во время полета мужчина был чем-то обеспокоен, поэтому побежал в переднюю часть салона, чтобы найти пилота. Россиянин Вадим Р. сообщил персоналу, что он срочно должен переговорить с командиром экипажа, а также покинуть воздушное судно, а затем решил открыть дверь.

Буйного пассажира остановили и узнали, что тот якобы увидел истребители и вертолеты, якобы преследовавшие самолет. Также он обвинил бортпроводников в том, что они скрывают отсутствие одного двигателя у воздушного судна. Кроме того, он спросил, видит ли кто-то зеленого мальчика или слышит ли детский плач.

Путешественника пришлось «сковать» ремнями и усадить в последнем ряду эконома. По прилету беспокойного пассажира передали правоохранителям.

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Водолазы обнаружили в море у Севастополя три кассетных снаряда
МЧС: три кассетных боеприпаса обнаружены на дне моря под Севастополем
27 июня 2024, 14:59

Фото: IStock/zooz

При обследовании дна Черного моря после обстрела Севастополя ВСУ обнаружены три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, сообщили в пресс-службе МЧС.
В работах по поиску и разминированию участвуют 19 специалистов, три служебных автомобиля и плавсредства.

В МЧС добавили, что к настоящему моменту обследована половина территории акватории пляжа «Учкуевка», куда наносился удар ВСУ, работы продолжаются.

Американские ракеты ATACMS поставлялись Украине в рамках военной поддержки НАТО. Принцип действия снаряда заключается в детонации основной части боеголовки и выброса более мелких разрывающихся частей ракеты. Особая опасность такого оружия заключается в не разорванных боеприпасах, которые могут долгое время уносить жизни мирных граждан при случайном срабатывании.

Ракеты имеют дальность действия до 300 километров и несут кассетные заряды. Кассетные боеприпасы в настоящее время запрещены Конвенцией ООН, которую США и Украина не стали ратифицировать.

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Девушка, которая пропала после схода вагонов в Коми, найдена мертвой
Mash: тело 16-летней Арины нашли под 10 вагоном поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 14:51

Фото: Istockphoto / jorgeantonio

Тело 16-летней Арины, которая пропала без вести после того, как поезд сошел с путей в Республике Коми, нашли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов.

По данным канала, тело подростка обнаружили под 10 вагоном поезда. Иной информации не приводится. Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Девушка занималась спортом.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 человек с различными травмами. До настоящего времени было известно о трех погибших.

В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ржд
#спасатели
#поезда
#поиски
#аварии
#человек
#больницы
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#девушка
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В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов
27 июня 2024, 14:39

Фото: istockphoto/joeravi

Число жертв крушения поезда на перегоне Инта-1 - Угольный в Республике Коми увеличилось до трёх человек. Спасатели обнаружили тело погибшего в одном из перевернувшихся вагонов.
Как сообщает телеграм-канал Mash, обнаружить его удалось после того, как сотрудники МЧС срезали дверь тамбура. Достать тело пока не удаётся. Для этого потребуется поднять вагон. Специальная техника уже выехала к месту аварии. Специалисты экстренных служб продолжают работы по ликвидации последствий крушения. Движение на участке в настоящее время возобновлено по одному пути.

Инцидент произошёл вечером 26 июня. 9 из 14 вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. В поезде находились 232 пассажира и 20 работников РЖД. По разным данным пострадали от 20 до 75 человек. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 человек с различными травмами. До настоящего времени было известно о двух погибших.

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РЖД: в сошедшем с рельсов поезде в Коми было 232 пассажира
#ржд
#мчс
#поезда
#вагон
#аварии
#больницы
#специалисты
#инцидент
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В Подмосковье у поезда оторвался вагон — фото
В Подмосковье у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово» оторвался вагон
27 июня 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Inna Polekhina

В Подмосковье у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово» оторвался вагон. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».
На опубликованных фотографиях видно, что порвался герметичный резиновый уплотнитель, который соединяет тамбуры вагонов. О пострадавших не сообщается. Иной информации не приводится.

Ранее сообщалось, что 26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела трех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поезда
#радио
#аварии
#человек
#тела
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В Ступине девочка застряла в конструкции игровой площадки
27 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Девятилетняя девочка застряла пальцем в металлической лестнице на детской площадке в Ступине, для освобождения ребёнка потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мать девочки. Она рассказала, что её дочка во время игры на площадке просунула палец в отверстие перфорированной лестницы, а вытащить его обратно не смогла. Прибывшие по вызову медики смазали застрявший палец вазелином, однако освободить его всё равно не получилось», — говорится в сообщении.
Приехавшие спасатели успокоили испуганного ребёнка и сделали надпил в конструкции лестницы, одновременно постоянно охлаждая металл. Постепенно отверстие удалось расширить, и спасатели аккуратно освободили палец. Девочка не пострадала, помощь врачей её не потребовалась.

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#девочка
#спасатели
#мособлпожспас
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«Страна»: в Каменском Днепропетровской области неизвестные сожгли авто военного
27 июня 2024, 12:56

Фото: istockphoto/GummyBone

Микроавтобус военного подожгли неизвестные в Каменском Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на местных правоохранителей. По данным полицейских, автомобиль стоял во дворе, когда его подожгли неустановленные лица. Их сейчас разыскивают.
Перед этим сообщалось, что на Украине подожгли три машины, принадлежавшие военным. Автомобили уничтожили в Киеве и под Полтавой.

Помимо этого, сотрудники территориального центра комплектования (военкомат) во Львове силой утащили человека в авто, а затем хотели закрыть дверь, при том, что тот выставил ноги. Такое поведение военных возмутило очевидцев.

В Одессе разыскивается автомобиль, «прокативший на капоте» работников военкомата. Как утверждают очевидцы, хозяин машины хотел уехать, когда военные окружили его.

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Украинец получил 18 лет тюрьмы в Чехии за взрыв петарды у жены между ног

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Украинец получил 18 лет тюрьмы в Чехии за взрыв петарды у жены между ног
В Чехии украинца осудили на 18 лет тюрьмы за попытку убить жену
27 июня 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Zolnierek

На 18 лет тюрьмы осудили украинца за попытку убить жену в Чехии, сообщает издание Novinky. Известно, что в сентябре минувшего года мужчина напал на супругу, заткнув рот тряпкой и связав руки за спиной. Затем он поместил в женские половые органы петарду и поджег ее. В результате взрыва женщина была тяжело ранена.
Затем осужденный отвез супругу в госпиталь по ее настоятельным просьбам. Медикам он сказал, что супруга якобы поднимала какие-то тяжести. Позже правоохранители задержали мужчину.

На суде он сказал, что таким образом хотел поиграть с благоверной в сексуальную игру, а потерпевшая заявила, что после того, как они переехали в Чехию в 2022 году, пара постоянно конфликтовала. Когда пострадавшая захотела развестись и сказала об этом, поведение мужчины стало еще более агрессивным, поэтому женщина съехала в другое жилье. По приезду в общежитие, агрессор стал ее уговаривать, чтобы она осталась.

«Потом он ударил меня кулаком в висок, после чего засунул тряпку в рот, завязал мне руки за спиной и бросил меня на кровать лицом вниз. Затем он засунул мне между ног петарду и зажег ее. Произошел взрыв, я оказалась вся в крови», — сказала она.

Эксперты посчитали виновника случившегося человеком, у которого присутствует нарциссизм. Он требует от окружающих уважения, но не испытывает вины за собственные поступки.

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#мир
#чехия
#украина
#взрыв
#криминал
#семья
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Депутат ГД Хинштейн призвал разобраться в конфликте жителей Сызрани с цыганами
27 июня 2024, 11:46

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратил внимание на ситуацию в Сызрани. Там местные жители вышли на стихийный сход после того, как представители этнической группы напали на семью.
В своём телеграм-канале парламентарий призвал провести проверку «бездействия правоохранительных органов», которые заинтересовались делом только после того, как оно получило широкую огласку в социальных сетях. Он отметил недопустимость ситуации, когда люди опасаются за свою жизнь из-за терроризирующей их группы, которая чувствует свою безнаказанность.

«Звоня в «скорую», люди должны быть уверены в том, что им окажут помощь. Звоня в полицию, люди должны быть уверены, что их защитят», — подчеркнул Хинштейн.

25 июня жители Сызрани вышли на сход, организованный против цыган, из-за того, что те 16 июня напали и избили семейную пару, после того, как их ребёнок отказался отдать нападавшим свой велосипед. Потерпевшим наносили удары брусками по голове, пускали в ход электрошокеры. Полиция на вызов не приехала. В итоге у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рассечение и рваные раны головы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

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