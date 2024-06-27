Стала известна причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Фото: IStock/Waynerd
Подруга водителя машины, которая вылетела с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, рассказала, что погибшие часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила. Об этом информирует РИА Новости.
Автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре днем 25 июня. Находившиеся в машине водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын скончались на месте от полученных травм. Женщина была замужем за другим, но беременна от Аракельяна.
Собеседница агентства рассказала, что Рафаэл и Екатерина хотели делать тест на отцовство при рождении ребенка. Аракельян был её любовником. Муж часто «палил» их, но ничего не делал, добавила она.
По словам девушки, он не убийца. И не стал бы намеренно уносить детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка.
Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Собеседница агентства рассказала, что Рафаэл и Екатерина хотели делать тест на отцовство при рождении ребенка. Аракельян был её любовником. Муж часто «палил» их, но ничего не делал, добавила она.
«Рафаэл не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость», — уточнила подруга.
По словам девушки, он не убийца. И не стал бы намеренно уносить детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка.
Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова