Девушка, которая пропала после схода вагонов в Коми, найдена мертвой

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Тело 16-летней Арины, которая пропала без вести после того, как поезд сошел с путей в Республике Коми, нашли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов.
По данным канала, тело подростка обнаружили под 10 вагоном поезда. Иной информации не приводится. Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Девушка занималась спортом.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 человек с различными травмами. До настоящего времени было известно о трех погибших.
В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, тело подростка обнаружили под 10 вагоном поезда. Иной информации не приводится. Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Девушка занималась спортом.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 человек с различными травмами. До настоящего времени было известно о трех погибших.
В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова