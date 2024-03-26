Участник СВО сделал сюрприз своим дочерям и пришел к ним сразу в школу — видео

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Участник СВО из Балашихи внезапно вернулся в отпуск и сразу отправился к дочерям в школу. Об этом пишет «360».
Леонид Любимцев — депутат Совета депутатов Балашихи. В октябре 2023 года он добровольно отправился в зону СВО. Дома у него осталась мать, жена и трое детей.
26 марта он вернулся из отпуска и сразу оправился в школу к своим дочерям. Организовать такой сюрприз помог глава Балашихи Сергей Юров.
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26 марта он вернулся из отпуска и сразу оправился в школу к своим дочерям. Организовать такой сюрприз помог глава Балашихи Сергей Юров.
«Идея появилась практически сразу, потому что ребята, которые уже были в отпусках, рассказывали о том, как они приходили в школы и делали сюрпризы, как трогательно их встречали дочери и сыновья. Поэтому сразу для себя решил, что так же сделаю», — поделился Любимцев.Он добавил, что было сложно скрыть это детей, так как они знали, что отец скоро должен вернуться. Реакцию девочек публикует Телеграм-канал Mash.
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Алина Юрчак