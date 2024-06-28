Участник СВО сжег письмо к мэру российского города и обвинил его в отказе в помощи фронту

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Участник специальной военной операции на Украине (СВО) сжег письмо с просьбой о помощи мэру Урая в ХМАО Тимуру Закирзянову, обвинив его в игнорировании запросов о помощи. Об этом пишет издание Ura.ru.
Военнослужащие просили мэра помочь с покупкой бензопилы, катушки с кабелем и других нужных вещей, но в итоге все пришлось купить за свой счет. По словам участника СВО, в день передачи помощи запрос был проигнорирован.
Мэрия Урая прокомментировала, что готовы оказывать помощь и уже подготовили маскировочные сети по его запросу. Однако некоторые дорогостоящие позиции не удалось закупить сразу.
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«Мы продолжим защищать наш народ, несмотря на отсутствие помощи от некоторых лиц», — заявил военнослужащий и сжег рапорт с просьбой о помощи фронту, добавив, что ни он, ни его взвод больше не нуждаются в помощи Закирзянова.
Мэрия Урая прокомментировала, что готовы оказывать помощь и уже подготовили маскировочные сети по его запросу. Однако некоторые дорогостоящие позиции не удалось закупить сразу.
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Артем Кузьмин