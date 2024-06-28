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Участник СВО сжег письмо к мэру российского города и обвинил его в отказе в помощи фронту

28 июня 2024, 12:55
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Участник специальной военной операции на Украине (СВО) сжег письмо с просьбой о помощи мэру Урая в ХМАО Тимуру Закирзянову, обвинив его в игнорировании запросов о помощи. Об этом пишет издание Ura.ru.
Военнослужащие просили мэра помочь с покупкой бензопилы, катушки с кабелем и других нужных вещей, но в итоге все пришлось купить за свой счет. По словам участника СВО, в день передачи помощи запрос был проигнорирован.

«Мы продолжим защищать наш народ, несмотря на отсутствие помощи от некоторых лиц», — заявил военнослужащий и сжег рапорт с просьбой о помощи фронту, добавив, что ни он, ни его взвод больше не нуждаются в помощи Закирзянова.


Мэрия Урая прокомментировала, что готовы оказывать помощь и уже подготовили маскировочные сети по его запросу. Однако некоторые дорогостоящие позиции не удалось закупить сразу.

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#помощь
#счёт
#сво
«Сниму порчу» Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
СК РФ: маг подбрасывал на участок мертвых птиц, вымогая деньги
28 июня 2024, 13:04

Фото: IStock/LesDaMore

Мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, мошенник через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы.

Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги. Вскоре «магом» заинтересовалась прокуроры региона и вынесли ему обвинение в мошенничестве.

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Гендиректора ЧЭМК Ходорковского оставили в СИЗО по делу об интиме со школьницами
28 июня 2024, 12:33

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинский областной суд в пятницу продлил срок содержания под стражей Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, до 10 августа.
Его обвиняют в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе областного суда.

Ходоровский возглавлял предприятие с 2001 года и был задержан 11 июня. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против несовершеннолетних и общественной морали.

Суд также ранее решил продлить срок содержания под стражей Дарью Филичкину, одну из фигурантов дела по гендиректору, до 10 августа.

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#суд
#предприятие
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Мужа Блиновской объявили в розыск
28 июня 2024, 11:42

Фото: iStock/???? ??????

Муж основателя проекта «Марафон желаний» блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация следует из базы розыска МВД России.
При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Блиновский. На данный момент мужчина находится под следствием по делу о неуплате налогов.

В последнее время он находился в зоне специальной военной операции, однако позже мужчина покинул фронт. Его местонахождение остается неизвестным.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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В Подмосковье задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязине
28 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/Yingko

Собственница здания во Фрязине, где произошел пожар, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Примечательно, что женщина получила здание в собственность при вступлении в наследство после смерти мужа. Однако в 2019 году умерший был признан судом банкротом, с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн».

Собственница здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы. В настоящее время проводится допрос.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном Фрязино.

Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.

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В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку

Бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала обнаружили мертвым в его квартире

РЖД: в Коми полностью восстановлено движение на участке, где с рельсов сошел поезд
#пожар
#фрязино
#пострадавший
#смерть
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В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку
Shot: в Москве задержана экс-педагог МГЮА за взятку
28 июня 2024, 10:38

Фото: iStock/megaflopp

В Москве задержали 43-летнюю бывшую преподавательницу Московского государственого юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) за взятку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 43-летнюю женщину задержали в аэропорту Домодедово. Ее подозревают в передаче взятки в особо крупном размере.

Примечательно, что уже некоторое время бывшая сотрудница учебного заведения находилась в федеральном розыске. Согласно информации источника, в отношении женщины возбуждены два уголовных дела, в рамках первого она заочно арестована.

Отмечается, что злоумышленница может получить до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшего преподавателя Сибирского госуниверситета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева приговорили к десяти годам колонии общего режима за взятки.

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Бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала обнаружили мертвым в его квартире
Mash: тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Быхала обнаружили в его квартире
28 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Быхала обнаружили в его квартире в Москве. Сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что труп пролежал в квартире неделю. Его обнаружила внучка Быхала, которая приехала его навестить.

Когда девушка зашла в квартиру, то увидела лежащего на полу мужчину. По предварительным данным, у Быхала отказали почки.

74-летний бывший директор по связям с общественностью последний раз выходил на связь с семьей 14 июня. Несколько лет назад ему диагностировали рак почек.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Причина смерти спортсмена не разглашается.

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Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

РЖД: в Коми полностью восстановлено движение на участке, где с рельсов сошел поезд
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#болезнь
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РЖД: в Коми полностью восстановлено движение на участке, где с рельсов сошел поезд
28 июня 2024, 09:51

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили. Об этом проинформировали РЖД в Telegram-канале.
Уточняется, что движение было открыто в пятницу, 28 июня, в 3:42 мск. Согласно информации РЖД, на месте происшествия возвели насыпь, а также уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки.

Отмечается, что путь был выровнен спецтехникой. В настоящее время движение поездов вводится в график.

Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.

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В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов
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Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей
МВД: Бразилия экстрадировала гражданку РФ по делу о мошенничестве на ₽67 млн
28 июня 2024, 01:36

Фото: istock / Igor Vershinsky

Россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 миллионов рублей, экстрадирована из Бразилии в Российскую Федерацию. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС.
7 июня бразильские власти приняли запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Дениса Асфандьярова для привлечения его к уголовной ответственности по статьям УК РФ, связанным с пособничеством в мошенничестве в области предпринимательства.

По версии следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, являясь коммерческим директором компании, совместно с соучастницей не выполнил обязательства по договору по поставке стройматериалов, что позволило им незаконно стать владельцами имущества двух строительных фирм — 29 квартир в Казани на общую сумму более 67 миллионов рублей.

В аэропорту Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую. Лебедева экстрадирована в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Бразилии.

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#мвд
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#компании
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#фсин
#рф
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Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет
Скончался экс-игрок УНИКСа и брат баскетболиста Виктора Хряпы Николай
28 июня 2024, 00:21

Фото: istock / SergeyPankratov

Экс-баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщил Телеграм-канал саратовского «Автодора».
Причина смерти Николая не называется.

«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — сказано в сообщении.
Николай Хряпа — старший брат чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в составе сборной РФ по баскетболу Виктора Хряпы. Николай Хряпа выступал за «Автодор» с 1998 по 2001 год.

Спортсмен играл за российские УНИКС и «Урал-Грейт», украинские «Киев», «Одессу» и «Будивельник». В составе «Одессы» баскетболист становился чемпионом Украины, вместе с УНИКСом - обладателем Кубка чемпионов Международной федерации баскетбола.

Братья являются уроженцами Киева. При этом Николай выступал за украинскую сборную, Виктор — за национальную команду России по баскетболу.

Ранее стало известно, что умер американский актер Билл Коббс. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
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