Участник теробороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области

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Участник территориальной самообороны погиб при обстреле ВСУ города Грайворона Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников – неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что утром 15 марта погибший заступил на дежурство из-за сложной обстановки в регионе. В момент обстрела города мужчина был на улице и был ранен. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
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Элина Позднякова