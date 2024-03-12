Участник теробороны погиб в результате обстрела Белгородской области

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В ходе боевых действий у границы Белгородской области погиб участник территориальной обороны , сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали административное здание Белгорода и упали на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде.
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Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода
Александр Климов