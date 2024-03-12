В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся жилой дом

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В Белгородской области сегодня неспокойно, после повторного обстрела со стороны Украины в частном секторе в Шебекино загорелся жилой дом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Люди успели покинуть помещение и спастись от гибели. В настоящий момент пожарные, прибывшие на место происшествия, тушат здание.
В городе повреждениям подверглись три промышленных предприятия, перебита линия электропередачи и полотно железнодорожной ветки, по которой давно не ходят пассажирские поезда. Продолжается осмотр территории.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде. Там оперативные службы перекрыли Вокзальную улицу, территорию вокруг торгового центра оцепили. Есть информация о поврежденном автомобиле.
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Мария Федоровцева