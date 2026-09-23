Участник знаменитой музыкальной поп-группы избил девушку в машине
В Токио арестовали участника известной японской группы Timelesz Сюто Иномату. Его подозревают в избиении девушки, сообщает Japan Today.
Согласно материалу, 25-летнего артиста задержали 18 сентября. Предварительно, в один из вечеров он находился в автомобиле со своей 26-летней знакомой на парковке у круглосуточного магазина. Между ними вспыхнула ссора, и Иномата несколько раз ударил девушку по лицу.
В полиции певец признал, что конфликт был. Он не стал отрицать, что в запале мог ударить знакомую по лицу. Сразу после задержания менеджеры Timelesz объявили, что участие Иноматы в группе приостановлено. 21 сентября материалы дела передали в прокуратуру.
Timelesz была создана в 2011 году под названием Sexy Zone и стала одной из самых успешных групп Японии. На ее счету десять альбомов и множество престижных наград. В 2024 году коллектив запустил реалити-шоу для поиска новых участников, победителем которого стал Иномата.
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