Участник знаменитой музыкальной поп-группы избил девушку в машине

23 сентября 2026, 07:08

Участник известной японской поп-группы Timelesz Сюто Иномата избил девушку в машине

Фото: iStock/akiyoko

В Токио арестовали участника известной японской группы Timelesz Сюто Иномату. Его подозревают в избиении девушки, сообщает Japan Today.