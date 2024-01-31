Участника КВН обвинили в понуждении несовершеннолетних девушек к сексу

Фото: istock / Akintevs
В Приморье следователи возбудили уголовное дело в отношении участника и руководителя команды КВН «Океан» из Владивостока Сергея Андрейчука, подозреваемого в принуждении несовершеннолетних девочек к сексу. Об этом сообщает ТАСС.
«В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает издания сведения из пресс-службы.Отмечается, что Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у начальника следственного управления по региону Владимира Фомина доклад о ходе следствия.
Читайте также:
В Южной Корее разбился американский F-16
Суд в Брянской области на 13 лет осудил поджигателя релейного шкафа
Алина Юрчак