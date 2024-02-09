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Участника СВО на костылях и его товарища избила пьяная компания, севшая в баре за их стол

На Ставрополье пьяная толпа избила бойца СВО на костылях и его друга
09 февраля 2024, 15:44
Фото: istock /Andranik Hakobyan

Фото: istock /Andranik Hakobyan

В Ставропольском крае пьяная толпа избила участница СВО и его друга. Военнослужащий был на костылях, но даже это не смутило разъяренную компанию. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным канала, ночью 4 февраля боец спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе со своим товарищем. Они отошли на улицу и в тот момент за их стол села группа подвыпивших мужчин и начала есть стоявшие на столе блюда. Когда военнослужащий с другом вернулись, пьяные мужчины все равно не захотели уходить.

Решить конфликт мирным путем не удалось и тогда агрессивные гости бара накинулись на товарища бойца спецоперации, а потом и на него самого. Их даже не смутил факт наличия костылей у бойца СВО.


Спустя время драку удалось разнять и пьяная компания ушла из заведения. Позже нападавших задержали правоохранители.

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Тройное убийство в Подмосковье, ради овчарки, машины и мотоцикла
В деревне Свитино бывший сотрудник полиции застрелил трёх пенсионерок дома
09 февраля 2024, 16:07

Фото: iStockalan64

Тела пенсионерок-«процентщиц» нашли в загородном доме. 65-летняя хозяйка коттеджа оказалась владелицей завода «ТИАЛ» с чистой прибылью в 66 миллионов. 7 февраля в Наро-Фоминском городском округе были застрелены Светлана Филанович и её подруги. Убийца сделал 8 выстрелов в женщину и по 3 в каждую из гостий.
Кража за живое
Следствие выявило, что были украдены: 200 тысяч рублей наличкой, несколько миллионов с карточки жертвы, драгоценности, телефон, Mercedes GLS-класса и собака.
Что с бедным животным? У подруг на участке жило трое животных: кот, бернский зенненхуанд и овчарка. Судьба последнего питомца неизвестна. Следователи не исключают, что собаку могли застрелить, а труп вывезти.
Найдена машина и подозреваемые В воскресенье 4 февраля на трассе в районе Апрелевки, камера засекла Мерседес одной из жертв, Светланы Филанович. В салоне находилось 2 человека. — сообщает телеграмм-канал «112». 5 числа, внедорожник проехал через Селятино в Звенигород. Но был замечен только водитель. Конечной точкой маршрута стала Центральная кольцевая автодорога.
Преступник оставил угнанную машину у одного из домов, примерно в 37 километрах от места убийства. По данным SHOT, были найдены отпечатки двух человек.

Кого подозревают?
Один из подозреваемых — экс-сотрудник ГИБДД, бывший заместитель начальника отдела в подмосковном ГУВД, Михаил Борзых. По данным СМИ, 5 февраля он покинул страну, сейчас находится в Дубае. Родственники утверждают, что поездка была запланирована заранее для покупки материалов в салон красоты жены.
Утром 8 февраля Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал Михаила по подозрению в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. По данным СМИ, второй подозреваемый задержан, но его личность скрывается.

У СМИ есть предположение
Стало известно, что обладательницей 30% завода «ТИАЛ», соучредителем вместе с погибшей Светланой Филанович, является светская львица, Магдалина Мамарина. При ней несколько лет назад случилась ещё одна странная смерть — жены миллиардера Яны Пражевской – сообщают «Аргументы и факты».

Мотивы «Раскольникова»
Цель убийства трёх пенсионерок неизвестна, но есть несколько вариантов:
Первый, Михаил Борзых взял деньги в долг на покупку импортного мотоцикла, но не смог вернуть. Байк пенсионерки забрали. Подозреваемый решил отомстить.
Второй, Михаил взял крупную сумму на покупку участка и в залог оставил «железного коня». Позже не захотел возвращать долг.
Очевидцы подтверждают, что в гараже пенсионерок находился мотоцикл подозреваемого.
Третий вариант, убийство ради денег. Каждая из трёх жертв имела бизнес. Светлане Филанович принадлежал 51% процент завода «ТИАЛ», выпускающий полимерную продукцию. Предприятие сотрудничало с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и не только. Чистая прибыль за 2022 год составила 66 миллионов рублей. Также жертва была соучредителем типографической фирмы «Принт инвест» и имела часть в компаниях «Сигно групп» и «Комплект-сервис». Гендиректором последнего бизнеса была погибшая подруга Татьяна Казыльская. Ещё Светлана развивала пивоваренную компанию в Геленджике, на её подругу, Ирину Хант, было записано предприятие ООО «ГПК» по продаже алкоголя в ресторане на Чёрном море.
Все три женщины были жестоко убиты в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СК возбудил 2 уголовных дела.


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#подмосковье
#убийство
#пенсионерка
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«Был не в себе»: Суд арестовал школьника, поставившего на колени целый класс
Ворвавшегося с пистолетом на урок иркутского школьника арестовали на два месяца
09 февраля 2024, 16:02

Фото: istock / Savusia Konstantin

Октябрьский районный суд Иркутска на два месяца арестовал десятиклассника, который ворвался на урок с пистолетом и приказал классу встать на колени. Сообщается, что подросток был не в себе. Он так и не смог объяснить причину своего поступка. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Парню предъявили обвинение в хулиганстве, ему грозит до 7 лет колонии. Отмечается, что школьник состоит на профилактическом учете.

Напомним, утром 6 февраля 16-летний Даниил явился в чужую школу, на входе в кабинет снял кофту и продемонстрировал пистолет за поясом, после чего проорал: «Всем на колени!». Подростка угомонили его же друзья: они вывели его из учебного класса и увели из школы. После задержания приятели сказали, что просто пришли к своей подружке из 9-го класса. После задержания они заявили, что просто пришли к своей подруге из девятого класса.

Помимо этого, прокуратура внесла представления администрации школы и охране за нарушение требований безопасности учеников.

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#суд
#подросток
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#школьник
#обвинение
#пистолет
#нарушение
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Стало известно, что грозит напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье
Напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет тюрьмы
09 февраля 2024, 16:00

Фото: iStock/Rawf8

Молодым людям, напавшим на участника спецоперации на костылях в Невинномысске, грозит до семи лет лишения свободы. Их уже задержали. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, полицейские уже задержали трёх молодых людей, которые напали на бойца спецоперации в баре в Невинномысске. 21-летнего Азаза Исубгаджиева и 18-летних Арсена Таужева и Алиасхаба Самадова доставили в отделение полиции. Там они быстро раскаялись в своем преступлении и записали видео с извинениями. Также они утверждают, что хотят помочь военному.

Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В случае признания их вины им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Ставропольском крае пьяная толпа избила участница СВО и его друга. Военнослужащий был на костылях, но даже это не смутило разъяренную компанию. Ночью 4 февраля боец спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе со своим товарищем. Они отошли на улицу, и в тот момент за их стол села группа подвыпивших мужчин и начала есть стоявшие на столе блюда.

Когда военнослужащий с другом вернулись, пьяные мужчины все равно не захотели уходить. Решить конфликт мирным путем не удалось, и тогда агрессивные гости бара накинулись на товарища бойца спецоперации, а потом и на него самого. Их даже не смутил факт наличия костылей у бойца СВО.

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#дело
#конфликт
#уголовное дело
#хулиганство
#полицейские
#мужчины
#сво
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В Москве заявили о минировании отеля, в котором жил Карлсон и потребовали его ареста
Неизвестный заявил, что заминировал отель, в котором жил Такер Карлсон
09 февраля 2024, 14:53

Фото: iStock/aerogondo

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что заминировал отель, в котором жил американский журналист Такер Карлсон, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Такер Карлсон остановился в отеле Four Seasons на Манежной площади.

Вечером 8 февраля в полицию поступил звонок. Голос на другом конце провода сообщил, что гостиница в центре Москвы заминирована, и если Такер Карлсон не будет арестован — весь отель взлетит на воздух. По его словам, в Four Seasons заложили 50 килограммов тротила.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые проверили отель, но никакой взрывчатки там не нашли. Теперь «шутника» разыскивают.

Отмечается, что в момент звонка Карлсон уже улетел из России.

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#отель
#взрывчатка
#москва
#журналист
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Под Новосибирском нашли тело пятилетней девочки, в убийстве которой подозревают бойца ММА
В Новосибирске обнаружили тело пятилетней девочки, убитой вместе с матерью
09 февраля 2024, 14:38

Фото: istock / artolympic

В Новосибирске обнаружили тело маленькой девочки. Как сообщает СУСК РФ по Новосибирской области, ребенка, убили в январе вместе с матерью.

Известно, что женщина с ребенком пропала после того, как купила автомобиль за полтора миллиона рублей. Следствие выяснило, что с покупкой машины ей помогал 31-летний мужчина. После исчезновения мамы с дочкой он уехал из России.

25 января пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан задержали подозреваемого в убийстве. Он является уроженцем одной из республик СНГ, а также принимает участие в боях ММА.

«Обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию РФ. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства», — сообщили в следственном управлении.
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#следователи
#следствие
#мероприятия
#мужчина
#убийство
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Спасатели вызволили мужчину из собственной квартиры в Одинцове
09 февраля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили запертого в собственной квартире мужчину. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали соседи, когда услышали крики о помощи.

«Прибыв по указанному адресу, работники пожарно-спасательной части в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и освободили мужчину. Медицинская помощь хозяину квартиры не потребовалась», — поделился заместитель начальника части Роман Яковлев.

Стоит отметить, что мужчину в его собственной квартире заперла знакомая, которую он пригласил в гости. Кроме этого, женщина также забрала помимо ключей и телефон мужчины.

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В Мытищах поймали похитителей велосипедов
09 февраля 2024, 14:21

Фото: iStock/Danilo__

Двух мужчин, подозреваемых в краже велосипедов в Мытищах, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о пропаже двух велосипедов подал их владелец. Он рассказал, что велосипеды были припаркованы у одного из домов на Олимпийском проспекте. Сумма ущерба от кражи оставила 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленниками оказались местные жители 35-ти и 39-ти лет. На припаркованный автомобиль, в котором они находились, обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе досмотра машины они нашли в багажнике украденные велосипеды.

Против похитителей велосипедов завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мытищи
#кража
#криминал
#велосипеды
#полиция
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Из-за смерти главы федерации карате Петербурга Конева возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили после смерти главы федерации карате Петербурга Конева
09 февраля 2024, 13:46

Фото: iStock/Akintevs

По факту смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева, обнаруженного с простреленной головой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.
«Седьмого февраля 2024 года на территории полигона "Невский" во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы обнаружено тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга, который также являлся тренером по стрельбе, с пулевым ранением головы», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, также назначен ряд экспертиз.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, 7 февраля было обнаружено тело президента федерации каратэ Петербурга Виталия Конева. Из его головы при вскрытии извлекли пулю калибра 5.45 от автомата Калашникова. Следователи предполагают, что она отрикошетила во время стрельбы на соседнем полигоне.

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#следователи
#каратэ
#происшествия
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Девушку, «потрогавшую» грудь «Родины-матери», задержали в аэропорту
СК: В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родины-матери»
09 февраля 2024, 13:42

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родина-мать зовет!», об этом сообщили в Следственном комитете по Волгоградской области.
Напомним, в 2023 году против жительницы Самары возбудили уголовное дело. Она опубликовала в социальной сети видеоролик, на котором россиянка как будто дотягивается руками до груди скульптуры «Родина-мать зовет!» и «трогает» её, при этом напевая весёлую мелодию.

Как сообщили в Следственном комитете, девушку обвиняют в «реабилитации нацизма» за «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».

После возбуждения уголовного дела она уехала из страны, однако, вчера её задержали в столичном аэропорту.

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