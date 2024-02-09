Участника СВО на костылях и его товарища избила пьяная компания, севшая в баре за их стол

Фото: istock /Andranik Hakobyan
В Ставропольском крае пьяная толпа избила участница СВО и его друга. Военнослужащий был на костылях, но даже это не смутило разъяренную компанию. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным канала, ночью 4 февраля боец спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе со своим товарищем. Они отошли на улицу и в тот момент за их стол села группа подвыпивших мужчин и начала есть стоявшие на столе блюда. Когда военнослужащий с другом вернулись, пьяные мужчины все равно не захотели уходить.
Решить конфликт мирным путем не удалось и тогда агрессивные гости бара накинулись на товарища бойца спецоперации, а потом и на него самого. Их даже не смутил факт наличия костылей у бойца СВО.
Спустя время драку удалось разнять и пьяная компания ушла из заведения. Позже нападавших задержали правоохранители.
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Решить конфликт мирным путем не удалось и тогда агрессивные гости бара накинулись на товарища бойца спецоперации, а потом и на него самого. Их даже не смутил факт наличия костылей у бойца СВО.
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Алина Юрчак