Участника СВО обокрали на 400 тыс. руб. в госпитале Бурденко, где он лежал после ампутации

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У бойца спецоперации украли 400 тысяч рублей, в то время, пока он лежал в коридоре госпиталя им. Бурденко после ампутации конечностей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Амона С. привезли в госпиталь имени Бурденко после тяжёлого ранения, которое он получил на спецоперации. Бойцу провели операцию по ампутации конечностей и положили в коридор.
Вечером военные проверил свои финансы, положил все в сумку и спрятал ее под кровать, туда же он положил и конверт с кодом от банковской карты и саму карту. Всего у него было 50 тысяч рублей наличными. Остальные деньги лежали на счету. Выпив снотворное, мужчина уснул.
Утром он получил сообщение о том, что с его карты снято 350 тысяч рублей. Проверив сумку, он увидел, что у него украли все наличные, а также карту.
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Вечером военные проверил свои финансы, положил все в сумку и спрятал ее под кровать, туда же он положил и конверт с кодом от банковской карты и саму карту. Всего у него было 50 тысяч рублей наличными. Остальные деньги лежали на счету. Выпив снотворное, мужчина уснул.
Утром он получил сообщение о том, что с его карты снято 350 тысяч рублей. Проверив сумку, он увидел, что у него украли все наличные, а также карту.
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Элина Позднякова