Тюменца оштрафовали за эмодзи с запрещённым символом АУЕ*
В Тюмени 18-летнего юношу наказали за эмодзи в Telegram, символизирующую движение АУЕ*. Суд признал действия экстремистской демонстрацией и выписал штраф в одну тысячу. рублей, сообщает Baza.
Молодой человек использовал воровскую звезду в своём статусе в Telegram — эмодзи, известную как символ «Арестантского уголовного единства»*. Публикация символа, видимая другим пользователям мессенджера, стала основанием для судебного разбирательства.
Суд признал 18-летнего тюменца виновным в публичной демонстрации запрещённой символики. Молодой человек получил штраф в размере одной тысячи рублей.
