Участники ХК «Трактор» пострадали при наезде авто на пешеходов в Челябинске

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Вратарь фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетилин, его жена, а также семья тренера ДЮСШ «Трактор» Александра Назарова пострадали от наезда автомобиля на пешеходов в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что пьяный водитель при повороте на перекрёстке в Челябинске сбил толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.
Отмечается, что 24-летний голкипер Щетилин получил незначительные травмы. Его жена ранена больше, но её жизни ничто не угрожает.
У тренера Назарова в ДТП пострадали сноха, сын и внук.
Все они и другие пешеходы, сбитые неадекватом, госпитализированы.
Хоккейный клуб «Трактор» заявил, что окажет пострадавшим всю необходимую помощь.
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Отмечается, что 24-летний голкипер Щетилин получил незначительные травмы. Его жена ранена больше, но её жизни ничто не угрожает.
У тренера Назарова в ДТП пострадали сноха, сын и внук.
Все они и другие пешеходы, сбитые неадекватом, госпитализированы.
Хоккейный клуб «Трактор» заявил, что окажет пострадавшим всю необходимую помощь.
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Анастасия Чинкова