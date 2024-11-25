Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга

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На Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга вечером 24 ноября произошёл взрыв в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 26. В результате одна из пассажирок получила травму головы.
По предварительным данным, взорвалась одна из составляющих пневмосистемы, приводящей в движение двери при открытии и закрытии, сообщает «Фонтанка.ру». Официального подтверждения этой информации пока не было. В причинах происшедшего предстоит разобраться экспертам и техническим специалистам «Пассажиравтотранса».
После взрыва все пассажиры, кроме женщины, получившей травму, самостоятельно покинули салон автобуса после его остановки. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.
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Александр Бойцов