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Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, стоявшую в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сильные повреждения получила статуя механика Бофора. Она является одной из четырёх статуй рабочих, окружающих памятник британо-бельгийскому промышленнику Джону Кокериллу.
Протестующие свалили статую с постамента, а затем бросили её рядом с костром, разожжённым на площади Люксембург перед зданием Европарламента.
На фотографиях видно, что статуя XIX века получила повреждения, а также покрылась копотью от огня.
Памятник был установлен на площади в 1872 году за вклад Джона Кокерилла и рабочих в развитие сталелитейной промышленности Бельгии.
Напомним, что в Брюсселе проходят протестные акции европейских фермеров. Они разожгли костры перед зданием Европарламента, перегородили улицы тракторами и грузовиками, из которых высыпали на дороги сено.
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Протестующие свалили статую с постамента, а затем бросили её рядом с костром, разожжённым на площади Люксембург перед зданием Европарламента.
Памятник был установлен на площади в 1872 году за вклад Джона Кокерилла и рабочих в развитие сталелитейной промышленности Бельгии.
Напомним, что в Брюсселе проходят протестные акции европейских фермеров. Они разожгли костры перед зданием Европарламента, перегородили улицы тракторами и грузовиками, из которых высыпали на дороги сено.
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Анастасия Чинкова