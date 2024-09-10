Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса после задержания чеченцев в Анапе

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Военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале задал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову два вопроса после того, как Алаудинов выступил в защиту участников драки в Анапе. Генерал-майор высказался в поддержку уроженцев Чечни, вовлечённых в резонансный конфликт.
«Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — спросил Алаудинова Котенок.
Также он поинтересовался о реакции общественности, если бы национальности участников конфликта были изменены. Котенок подчеркнул, что участники драки должны понести ответственность по закону и призвал не опираться на эмоции, а представить доказательства и обстоятельства происшествия.
Ранее Алаудинов заявил, что чеченцев, участвующих в драке, хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху», и выразил мнение, что мера пресечения в виде заключения под стражу была выбрана из-за их национальности.
Инцидент, который произошёл 3 сентября, был широко освещён в соцсетях. В видео, распространившемся в интернете, видно, как несколько мужчин избивают аниматоров после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Через два дня после происшествия силовики задержали двух уроженцев Кавказа, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Также он поинтересовался о реакции общественности, если бы национальности участников конфликта были изменены. Котенок подчеркнул, что участники драки должны понести ответственность по закону и призвал не опираться на эмоции, а представить доказательства и обстоятельства происшествия.
Ранее Алаудинов заявил, что чеченцев, участвующих в драке, хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху», и выразил мнение, что мера пресечения в виде заключения под стражу была выбрана из-за их национальности.
Инцидент, который произошёл 3 сентября, был широко освещён в соцсетях. В видео, распространившемся в интернете, видно, как несколько мужчин избивают аниматоров после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Через два дня после происшествия силовики задержали двух уроженцев Кавказа, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Елена Перлова