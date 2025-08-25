Участников погони за исполнителями теракта в «Крокусе» допросил суд

25 августа 2025, 20:00

Фото: istockphoto/AMilkin

Четверых сотрудников ДПС допросили в качестве свидетелей по делу о нападении в «Крокус Сити Холл» во Втором Западном окружном военном суде, сообщил РИА Новости один из участников слушаний.