Участников погони за исполнителями теракта в «Крокусе» допросил суд
Четверых сотрудников ДПС допросили в качестве свидетелей по делу о нападении в «Крокус Сити Холл» во Втором Западном окружном военном суде, сообщил РИА Новости один из участников слушаний.
По его словам, полицейские подробно описали погоню за автомобилем подозреваемых: на безлюдном участке они стреляли по колесам, в результате чего машина выехала на встречную полосу и попала в ДТП, после чего нападавшие скрылись в разные стороны в лесу. В начале августа суд в выездном формате приступил к рассмотрению дела по существу в здании Мосгорсуда; вскоре заседания были закрыты для публики по ходатайству прокурора — в целях обеспечения безопасности участников процесса.
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал. По данным Следственного комитета, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 человек; ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.
На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 обвиняются в непосредственной причастности к терроризму, остальные — в содействии террористической деятельности.
