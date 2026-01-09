В Ленобласти подросток-зацепер сорвался с электрички и погиб
8 января в Ленинградской области произошёл несчастный случай с участием несовершеннолетнего зацепера. По информации источника телеканала РЕН ТВ, 15‑летний подросток погиб, сорвавшись с движущегося состава.
Инцидент случился днём около 16:00 по московскому времени вблизи посёлка Ушково. Юноша вместе с друзьями решил прокатиться на электричке, зацепившись за внешние элементы вагона. При попытке проехать между вагонами подросток не удержался и упал.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет Северо‑Западная транспортная прокуратура.
