Сотрудники ICE ранили двух человек в Портленде
В Портленде работники иммиграционной службы США (ICE) открыли стрельбу, в результате которой два человека получили ранения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.
По имеющимся данным, пострадавших оперативно доставили в больницу, однако их текущее состояние остаётся неизвестным. Федеральное бюро расследований (ФБР) уточнило, что в перестрелке принимали участие один сотрудник таможенной службы и один представитель пограничной охраны.
Накануне произошёл ещё один резонансный инцидент с участием агентов ICE. В Миннеаполисе они застрелили женщину, чем спровоцировали недовольство местных жителей.
Примечательно, что стрельба в Портленде случилась неподалёку от места, где в 2020 году американские правоохранители убили Джорджа Флойда. Тот случай привёл к масштабным протестам и беспорядкам по всей стране.
