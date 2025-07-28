В Дигоре водитель, сбивший ребенка, оказался в состоянии алкогольного опьянения

28 июля 2025, 15:21

Фото: istockphoto/Dima Berlin

В Дигоре 51-летний водитель, работник местной больницы из селения Карман-Синдзикау, сбил мальчика на пешеходной части. Предварительно установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Mash Gor.