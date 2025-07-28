В Дигоре водитель, сбивший ребенка, оказался в состоянии алкогольного опьянения
В Дигоре 51-летний водитель, работник местной больницы из селения Карман-Синдзикау, сбил мальчика на пешеходной части. Предварительно установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Mash Gor.
Машина, принадлежащая служебному транспортному парку больницы, наехала на ребенка, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
Пострадавший мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали в ближайшую больницу, врачи борются за его жизнь.
Напомним, в Северной Осетии водитель «Гранты» сбил 12-летнего велосипедиста.
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