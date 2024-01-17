Участницу «Пацанок» Анну Тихую осудили на 1,3 года за избиение прохожей

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Участнице ТВ-шоу «Пацанки» Анне Тихой вынесли приговор за избиение случайной прохожей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Осень 2022 года Тихая избила незнакомую девушку на остановке. Пострадавшая обратилась в больницу, где у неё диагностировали перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму.
После того как пострадавшая от рук Тихой написала заявление в полицию, в отношении участницы 6-го сезона популярного шоу возбудили уголовное дело.
Судебный процесс длился больше года, однако, сегодня стало известно, что суд вынес Тихой обвинительный приговор в виде 1,3 года условного срока. Помимо этого, Тихая должна выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
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После того как пострадавшая от рук Тихой написала заявление в полицию, в отношении участницы 6-го сезона популярного шоу возбудили уголовное дело.
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Евгения Парфентьева