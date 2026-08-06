Участницу реалити-шоу «Мама в 16» обвинили в домогательствах по отношению к её младенцу
Участницу реалити-шоу «Мама в 16» обвинили в домогательствах по отношению к её младенцу. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Жительница Волгограда Татьяна, участница популярного реалити-шоу, занималась съёмкой видео интимного характера со своим сыном. По словам девушки Анастасии, некий 30-летний мужчина предложил россиянке выполнить эти действия за денежное вознаграждение.
Анастасия предоставила голосовые сообщения, записанные, по её утверждению, Татьяной. В них мать рассказывает, что не выполнила все требования мужчины, однако сделала одно действие по его просьбе. Она также утверждает, что это было записано на видео, и теперь злоумышленник, предложивший вознаграждение, шантажирует её, требуя изнасилования ребёнка. Анастасия сообщила, что вся информация передана в соответствующие органы.
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