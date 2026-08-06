06 августа 2026, 19:50

Участницу шоу «Мама в 16» обвинили в домогательствах по отношению к младенцу

Фото: iStock/blinow61

Участницу реалити-шоу «Мама в 16» обвинили в домогательствах по отношению к её младенцу. Об этом пишут местные Telegram-каналы.