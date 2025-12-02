Участвовавших в мужских оргиях* туристов задержали в Малайзии
Посетителей «медицинского центра» в Малайзии, среди которых были туристы из Европы и Китая, арестовали за участие в мужских оргиях*. Об этом сообщает издание Daily Star.
28 ноября полиция провела облаву на фальшивое медицинское учреждение в пригороде Чоу-Кит города Куала-Лумпур. Заместитель начальника полиции Датук Мохд Азани Омар сообщил, что задержали 201 посетителя и семерых сотрудников в возрасте от 19 до 60 лет, включая 24 иностранцев.
Во время оперативных мероприятий отдыхающие пытались прикрыть свои гениталии полотенцами и скрыть лица. Всем мужчинам предъявили обвинения в участии в противоестественном половом акте, что является уголовным преступлением в стране.
Среди арестованных оказались туристы из Великобритании, Китая, Бразилии, Германии, Южной Кореи и Испании. Их задержали на два дня для проверки. Омар добавил, что у них изъяли презервативы и другие предметы, предположительно использовавшиеся в аморальных целях.
Вскоре 171 человека освободили из-под стражи, мировой судья отклонил ходатайство полиции о продлении срока ареста. Он отметил, что в соответствии со статьями 377 («неестественное сношение») и 372 («эксплуатация проституции») Уголовного кодекса страны дело нельзя продолжать, так как «ни одна из сторон не признала себя жертвой эксплуатации».
В Малайзии оральный и анальный секс считаются преступлениями, за которые предусматривается тюремное заключение на срок до 20 лет и порка.
