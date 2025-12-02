Участвовавших в мужских оргиях* туристов задержали в Малайзии

02 декабря 2025, 21:01

Европейских и китайских туристов арестовали за участие в мужских оргиях*

Фото: istockphoto/Yingko

Посетителей «медицинского центра» в Малайзии, среди которых были туристы из Европы и Китая, арестовали за участие в мужских оргиях*. Об этом сообщает издание Daily Star.