В Горно-Алтайске 14-летний подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара

12 декабря 2025, 13:06

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Горно-Алтайске при пожаре в частном доме пострадал 14-летний подросток, который выносил из огня своих братьев. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.