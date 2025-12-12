В Горно-Алтайске 14-летний подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара
В Горно-Алтайске при пожаре в частном доме пострадал 14-летний подросток, который выносил из огня своих братьев. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Инцидент произошел в четверг вечером на улице Дружбы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дом полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения пламени на соседние строения.
Подросток получил ожоги первой и второй степени и его госпитализировали в детское отделение республиканской больницы. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
