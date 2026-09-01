Ученик 11 класса рухнул в обморок на торжественной линейке в ожидании российского депутата
В одной из школ Ульяновска 11-классник почувствовал резкое недомогание и упал в обморок на линейке, которую пришлось перенести по времени из-за визита местного парламентария. Об этом пишет Ulpressa.ru.
По информации родителей учащихся, изначально запланированное время начала линейки сдвинули на более поздний час в связи с участием в церемонии депутата Законодательного собрания Владимира Камеко. Отмечается, что перенос осуществили заблаговременно, однако в итоге школьникам пришлось проводить в образовательном учреждении больше времени, чем предполагалось.
К счастью, помощь медиков подростку не потребовалась — бригаду скорой помощи на место не вызывали. Ученика, которому стало плохо, проводили домой, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее запертый в самолете пассажир упал в обморок. Подробности — в нашем материале.
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