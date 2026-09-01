Ученик 11 класса рухнул в обморок на торжественной линейке в ожидании российского депутата

01 сентября 2026, 16:03

Ученик 11 класса рухнул в обморок в Ульяновске на торжественной линейке

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В одной из школ Ульяновска 11-классник почувствовал резкое недомогание и упал в обморок на линейке, которую пришлось перенести по времени из-за визита местного парламентария. Об этом пишет Ulpressa.ru.