Врач упал в обморок после дегустации убившего двоих детей сиропа
В индийском штате Раджастхан несертифицированный сироп от кашля производства Kayson Pharma стал причиной смерти двух и отравления ещё восьми детей с двумя медработниками. Об этом сообщает NDTV.
Первая жертва — двухлетний Самрат. В конце сентября он вместе с сестрой и двоюродным братом простудился, и врач Тарачанд Йоги выписал им указанный препарат. После приёма лекарства дети потеряли сознание. Самрата спасти не удалось.
Через несколько дней аналогичный случай произошёл с пятилетним Нитишем: мать дала ему тот же сироп перед сном, и ребёнок не проснулся. Узнав об инциденте, врач Тарачанд Йоги решил проверить средство на себе и вместе с водителем скорой выпил его.
Их нашли без сознания в машине спустя восемь часов. Йоги реанимировали, водитель тоже выжил, но переносил схожие симптомы.
Власти Раджастхана запретили использование сиропа Kayson Pharma и приостановили его распространение. Точные причины отравлений устанавливаются — рассматривают как возможную токсичность препарата, так и передозировку.
