Врач упал в обморок после дегустации убившего двоих детей сиропа

03 октября 2025, 20:40

NDTV: В Индии врач попробовал убивший двух детей сироп и отравился

Фото: istockphoto/DarthArt

В индийском штате Раджастхан несертифицированный сироп от кашля производства Kayson Pharma стал причиной смерти двух и отравления ещё восьми детей с двумя медработниками. Об этом сообщает NDTV.