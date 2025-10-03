Достижения.рф

Врач упал в обморок после дегустации убившего двоих детей сиропа

NDTV: В Индии врач попробовал убивший двух детей сироп и отравился
Фото: istockphoto/DarthArt

В индийском штате Раджастхан несертифицированный сироп от кашля производства Kayson Pharma стал причиной смерти двух и отравления ещё восьми детей с двумя медработниками. Об этом сообщает NDTV.



Первая жертва — двухлетний Самрат. В конце сентября он вместе с сестрой и двоюродным братом простудился, и врач Тарачанд Йоги выписал им указанный препарат. После приёма лекарства дети потеряли сознание. Самрата спасти не удалось.

Через несколько дней аналогичный случай произошёл с пятилетним Нитишем: мать дала ему тот же сироп перед сном, и ребёнок не проснулся. Узнав об инциденте, врач Тарачанд Йоги решил проверить средство на себе и вместе с водителем скорой выпил его.

Их нашли без сознания в машине спустя восемь часов. Йоги реанимировали, водитель тоже выжил, но переносил схожие симптомы.

Власти Раджастхана запретили использование сиропа Kayson Pharma и приостановили его распространение. Точные причины отравлений устанавливаются — рассматривают как возможную токсичность препарата, так и передозировку.

