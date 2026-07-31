Запертый в самолете пассажир упал в обморок
В аэропорту Ханчжоу (Китай) развернулась драматическая ситуация с участием пассажиров одного из флагманов мировой авиации — авиакомпании Emirates. Лайнер, следовавший рейсом из Дубая в Шанхай и вмещавший 373 человека, был вынужден совершить экстренную посадку в Ханчжоу из-за разбушевавшейся непогоды, пишет The Sun.
Изначально командир воздушного судна рассчитывал переждать грозовой фронт на земле и вскоре продолжить путь, поэтому принял решение не высаживать путешественников. Однако ожидание затянулось: пилотам пришлось покинуть рабочее место, чтобы не нарушить регламент по допустимому налету часов, а смена задерживалась из-за тех же погодных условий.
Ситуация достигла критической точки около трех часов ночи, когда в салоне отказала система кондиционирования. В душном и раскаленном воздухе людям не хватало воды, а один из мужчин, не выдержав духоты, потерял сознание. На опубликованных СМИ кадрах видно, как очевидцы пытаются помочь пострадавшему, а среди пассажиров нарастает паника.
Долгожданный резервный экипаж прибыл на борт только к четырем утра. Однако радость сменилась новым разочарованием: пилоты обнаружили серьезную техническую неисправность. В итоге, спустя десять часов томительного ожидания на взлетной полосе и 17 часов с момента начала поездки, командир объявил об отмене рейса. Представители Emirates принесли извинения за случившееся и оперативно организовали для пострадавших пассажиров размещение в отеле, а также предоставили железнодорожные билеты до пункта назначения — Шанхая.
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