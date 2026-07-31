Запертый в самолете пассажир упал в обморок

31 июля 2026, 20:11

The Sun: запертому в самолете пассажиру Emirates стало плохо без кондиционера

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

В аэропорту Ханчжоу (Китай) развернулась драматическая ситуация с участием пассажиров одного из флагманов мировой авиации — авиакомпании Emirates. Лайнер, следовавший рейсом из Дубая в Шанхай и вмещавший 373 человека, был вынужден совершить экстренную посадку в Ханчжоу из-за разбушевавшейся непогоды, пишет The Sun.