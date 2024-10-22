Стрелявшим в помощника российского депутата оказался рецидивист с Украины

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Киллером, который стрелял в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье, оказался неоднократно судимый гражданин Украины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Отмечается, что на родине рецидивиста судили за грабеж и разбой, в России — за незаконный оборот наркотиков.
«Он является гражданином Украины, мужчина неоднократно судим. На территории Украины привлекался к ответственности за грабеж и разбой, на территории России - за незаконный оборот наркотиков», — отметил источник агентства.Ранее сообщалось, что заказчик убийства помощника депутата обещал заплатить киллеру 20 млн рублей. Отмечалось, что наниматель и исполнитель были ранее знакомы, отбывали вместе срок.
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