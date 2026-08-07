Ученик застрелил двух учителей и ранил 15 человек в школе под Бангкоком
Ученик открыл стрельбу в средней школе Тхепсирин в таиландской провинции Нонтхабури. Об этом пишет газета Khaosod.
По данным полиции, в результате погибли два учителя, еще 15 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Подозреваемый покончил с собой в одном из учебных классов. Информация о его личности и мотивах не приводится.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Другие подробности уточняются.
Школа Тхепсирин расположена в пригороде Бангкока и считается одной из ведущих в стране по подготовке к поступлению в вузы. В учебном заведении обучаются школьники с 7 по 12 класс.
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