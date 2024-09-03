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Два человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Иркутской области

03 сентября 2024, 12:53
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Два человека пострадали при совершении вертолетом Ми-8 жесткой посадки в Иркутской области. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, ЧП произошло 3 сентября около 08:30 утра по московскому времени. Всего на борту вертолёта находилось шесть человек. Все они медики и выполняли санитарный рейс Орлик. Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали.

Напомним, вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Позже стало известно, что пропавший вертолет жестко приземлился в 85 километрах от Иркутска.



Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.

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Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену
Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору ИТПМ СО РАН Александру Шиплюку
03 сентября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», — прокомментировали там.
Известно, что Шиплюк признан виновным, оштрафован на полмиллиона рублей, а после освобождения в течение полутора лет будет иметь ограничение свободы. Подробности не сообщаются, поскольку дело является секретным.

Кроме Шиплюка арестовали ученых Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева. Институтские работники просили высшее руководство страны «защитить российскую аэродинамическую науку».

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#россия
#суд
#криминал
#уголовное дело
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На Урале нашли тело пропавшей 11-летней школьницы
В Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней школьницы, которую искали четыре дня
03 сентября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/blinow61

Школьницу в возрасте 11 лет нашли мертвой в Нижнем Тагиле. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей поискового отряда, девочка пропала четыре дня назад после ухода на прогулку.
Подробности не сообщаются. В полиции произошедшее не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в деле по факту вымогательства денег у бойца спецоперации могут появиться новые фигуранты.

По информации журналистов, участник СВО из Приморского края получил три миллиона рублей за ранение. Мужчина выложил в сеть запись с рассказом о потере руки. Позже он стал жертвой аферистов, которым отдал примерно 250 тысяч рублей, а затем еще 150 тысяч рублей другому злоумышленнику.

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#дети
#смерть
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Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко приземлился
Глава Бурятии Цыденов: Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко сел
03 сентября 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Mikhail Kniazev

В 85 километрах от Иркутска жестко приземлился пропавший вертолет, написал в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Вертолёт, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании «Баргузин», совершил жёсткую посадку... Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Ранее сообщалось, что на границе Бурятии с Иркутской областью пропала связь с экипажем вертолета Ми-8.

До этого стало известно, что в Ступино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля, госпитализирован водитель легковушки. По предварительным данным, у него может быть черепно-мозговая травма.

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#бурятия
#иркутская область
#вертолёты
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В деле о вымогательстве денег у бойца СВО могут появиться новые фигуранты
03 сентября 2024, 11:31

Фото: istock / Akintevs

Новые лица могут появиться в уголовном деле о вымогательстве денег у бойца спецоперации в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, 21-летний ветеран специальной военной операции получил три миллиона рублей, положенные ему в связи с ранением. Молодой человек выложил в интернет видеоролик, в котором он рассказал, что во время СВО лишился руки. После чего стал жертвой вымогателей, которым он отдал около 250 тысяч рублей

После этого злоумышленники потребовали от него 250 тысяч рублей, затем некий Рауф Хубалиев пообещал вернуть потерянные деньги, забрал еще 150 тысяч рублей и скрылся.

Каким образом у ветерана спецоперация вымогали денежные средства, не уточняется.

Как заявил военнослужащий, после этого обращался в полицию. Там местный правоохранитель, по его словам, порвал заявление и признался, что ничем не может помочь.

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#сво
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Связь с вертолётом Ми-8 пропала на границе Иркутской области и Бурятии
03 сентября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/camptoloma

Вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Следственный комитет России в настоящее время выясняет все обстоятельства случившегося.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства. Предварительно, на борту вертолёта находятся шесть человек — два члена экипажа и четыре пассажира. Он направлялся из Иркутска в село Орлик, расположенное в Бурятии.

Согласно последним данным, вертолёт совершил вынужденную жёсткую посадку в районе посёлка Раздолье. После приземления экипаж вышел на связь и передал координаты места посадки. Туда уже направляются медики и спасатели. Сообщается, что все, кто находился на борту Ми-8, живы.

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В Ступине столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавший
03 сентября 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на автотрассе А-108 на территории городского округа Ступино, водителя легковушки зажало в салоне, его освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Столкновение произошло на 308-м километре трассы, оно было попутным. В результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат смятыми конструкциями машины. Прибывшие на место спасатели сразу отключили аккумулятор легковушки во избежание пожара и при помощи гидравлического оборудования разблокировали мужчину. Ему оказали первую помощь и передали подъехавшей бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.
Водителя легковой машины госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.

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#мособлпожспас
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В Анапе кавказцы напали на русских ребят из-за отказа девушки познакомиться
03 сентября 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Вечером на набережной Анапы произошел инцидент, в результате которого группа кавказцев жестоко избила двоих русских парней. Причиной нападения стал отказ девушки из компании молодых людей познакомиться с ними. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что она находилась в компании своего молодого человека и друга. По информации местных СМИ, нападавшие, работающие охранниками в одном из кафе, не смогли принять отказ и начали избивать защитников девушки.

Пострадавшие были доставлены в больницу с множественными травмами и ушибами. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших, которые пока не задержаны.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены. Он изнасиловал её в машине, после чего удерживал в двух квартирах.

До этого в фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.

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#всу
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В Коломне сожгли 60 кг конопли
03 сентября 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Поле дикорастущей конопли обнаружили полицейские на территории городского округа Коломна, наркосодержащее растение скосили и сожгли, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Поле конопли-самосевки занимало площадь около одного гектара. Эксперты подтвердили содержание наркотика в изъятых образцах. Очаг произрастания каннабиса был ликвидирован путём скашивания и сжигания. Общий вес уничтоженных растений превысил 60 килограммов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участок с дикорастущей коноплёй был обнаружен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024», которое проводится сейчас в Московской области. В операции участвуют сотрудники местных отделений по контролю за оборотом наркотиков и представители Государственного антинаркотического комитета.

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В Ступине семь часов тушили лесной пожар

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#конопля
#полиция
#наркотики
#мвд московской области
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В Ступине семь часов тушили лесной пожар
03 сентября 2024, 09:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл в Ступинском участковом лесничестве, очаг возгорания находился в четырёх километрах от города Ступино и на момент обнаружения занимал площадь 0,3 гектара, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был обнаружен в ходе видеомониторинга. На место немедленно направили группу лесных пожарных в составе 24 человек, было задействовано девять единиц спецтехники. Из-за ветра площадь пожара увеличилась до одного гектара. На тушение ушло почти семь часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает свидетелей, чтобы найти виновного в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, виновных ждут крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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