Два человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Иркутской области

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Два человека пострадали при совершении вертолетом Ми-8 жесткой посадки в Иркутской области. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, ЧП произошло 3 сентября около 08:30 утра по московскому времени. Всего на борту вертолёта находилось шесть человек. Все они медики и выполняли санитарный рейс Орлик. Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали.
Напомним, вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Позже стало известно, что пропавший вертолет жестко приземлился в 85 километрах от Иркутска.
Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.
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Напомним, вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Позже стало известно, что пропавший вертолет жестко приземлился в 85 километрах от Иркутска.
Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.
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Элина Позднякова