Мертвая 11-летняя школьница найдена в Нижнем Тагиле

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Школьницу в возрасте 11 лет нашли мертвой в Нижнем Тагиле. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей поискового отряда, девочка пропала четыре дня назад, уйдя на прогулку.
Подробности не сообщаются. В полиции произошедшее не прокомментировали.
Ранее стало известно, что в деле по факту вымогательства денег у бойца спецоперации могут появиться новые фигуранты.
По информации журналистов, участник СВО из Приморского края получил три миллиона рублей за ранение. Мужчина выложил в сеть запись с рассказом о потере руки. Позже он стал жертвой аферистов, которым отдал примерно 250 тысяч рублей, а затем еще 150 тысяч рублей другому злоумышленнику.
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Ранее стало известно, что в деле по факту вымогательства денег у бойца спецоперации могут появиться новые фигуранты.
По информации журналистов, участник СВО из Приморского края получил три миллиона рублей за ранение. Мужчина выложил в сеть запись с рассказом о потере руки. Позже он стал жертвой аферистов, которым отдал примерно 250 тысяч рублей, а затем еще 150 тысяч рублей другому злоумышленнику.
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Никита Кротов