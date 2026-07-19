«Ногой по голове»: В Подмосковье подростки избили пенсионера на лавочке
В подмосковном Домодедове компания подростков напала на пенсионера, который сидел на лавочке. Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, полиция организовала проверку по факту случившегося.
Информация об инциденте появилась после того, как очевидец снял видео и выложил его в социальные сети. В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили этот ролик.
На видеозаписи видно, как трое молодых людей, по предварительной информации, не достигших совершеннолетия, подошли к пожилому мужчине на скамейке. Затем один из них схватил пенсионера за шею и нанёс ему удары ногой по голове. В полиции отметили, что заявлений от потерпевшего не поступало. Исход конфликта остаётся неизвестным.
Ранее в Москве силовики задержали сообщника мошенников. Сообщается, что фигурант забрал один миллион рублей у пенсионерки.
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