Трое поляков жестоко избили украинскую пару из-за их акцента
Трое жителей польского Вроцлава напали на двух украинцев из-за акцента. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на мать одной из пострадавших.
Двое мужчин услышали в магазине украинский акцент, после чего жестоко избили парня и его девушку. Врачи заподозрили у обоих пострадавших сотрясение мозга, пациентке наложили швы на шею.
На опубликованных кадрах видно, как поляки выходят из автомобиля, подходят к стоявшей возле другой машины паре и начинают наносить удары украинцу, а его спутница пытается остановить нападавших. Позже к ним присоединяется третий, который также бьет парня ногами, один из ударов приходится по лицу девушки. После драки нападавшие скрылись на автомобиле.
Согласно опросу исследовательского центра CBOS, более половины поляков высказались за прекращение приема беженцев с Украины. В первом полугодии 2026 года полиция Польши зарегистрировала 180 заявлений от украинцев об актах агрессии со стороны местных жителей — это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025-го. За весь прошлый год таких жалоб поступило 275.
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