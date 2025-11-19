В российском городе подросток-мигрант устроил поджог полицейского автомобиля
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о теракте. Его фигурантом стал 15-летний мигрант, который поджёг полицейский автомобиль. Об этом информирует Главное следственное управление СКР по городу.
Инцидент произошёл днём 19 ноября на территории отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району. По информации следствия, молодой человек поджёг машину, чтобы дестабилизировать работу органов власти.
В ведомстве добавили, что подросток совершил это преступление под влиянием неустановленных лиц. Они координировали его действия через мессенджер. Правоохранители задержали несовершеннолетнего и доставили его к следователю на допрос.
Следствие ведёт уголовное дело по статье о террористическом акте. В рамках расследования следователи уже назначили судебные экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
