В российском городе подросток-мигрант устроил поджог полицейского автомобиля

19 ноября 2025, 16:21

В Петербурге возбудили дело о теракте после поджога полицейской машины

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о теракте. Его фигурантом стал 15-летний мигрант, который поджёг полицейский автомобиль. Об этом информирует Главное следственное управление СКР по городу.