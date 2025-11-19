В Мытищах антисептик вспыхнул в ресторане: пострадали двое сотрудников

19 ноября 2025, 16:27

Работники ресторана получили ожоги 2–3 степени из-за вспыхнувшего антисептика

Фото: Istock / fiodorion

В ночь на 18 ноября в ресторане быстрого питания в Мытищах произошёл чрезвычайный инцидент: воспламенился антисептический дозатор. Об этом сообщает связанные с силовыми структурами Telegram-канал.