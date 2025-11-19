В Мытищах антисептик вспыхнул в ресторане: пострадали двое сотрудников
В ночь на 18 ноября в ресторане быстрого питания в Мытищах произошёл чрезвычайный инцидент: воспламенился антисептический дозатор. Об этом сообщает связанные с силовыми структурами Telegram-канал.
На момент происшествия в помещении находились сотрудники ресторана. Двое работников получили серьёзные ожоги 2–3 степени. У одного из пострадавших ожоги затронули около 60% поверхности тела, что представляет серьёзную угрозу для жизни. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Причины воспламенения антисептика пока уточняются. По предварительным данным, вспышка могла быть вызвана нарушением правил эксплуатации или особенностями химического состава средства.
На месте происшествия работают представители МЧС и правоохранительных органов. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления мер, которые предотвратят подобные случаи в будущем.
