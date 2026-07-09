Учитель физкультуры сломал шею школьнику
В Индии учитель физкультуры ударил железным прутом школьника и сломал ему шею. Об этом сообщает The Times of India.
Согласно информации от учебного заведения, ребёнок потерял сознание во время утренней пробежки и был госпитализирован с переломом шеи. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.
Один из учеников поведал о том, как учитель физкультуры избил мальчика железным прутом в туалете. Уточняется, что удар пришёлся по шее, после чего преподаватель заставил ребёнка продолжать пробежку по территории школы. Семья настаивает на том, что у пострадавшего не было проблем со здоровьем.
Этот трагический инцидент привёл к массовым протестам. Родственники ворвались на территорию учебного заведения, избили учителя и угрожали его сжечь. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы разогнать толпу и эвакуировать сотрудника школы. Семья покойного также заявляет, что в момент происшествия камеры видеонаблюдения не работали, что вызывает у них подозрения в попытке скрыть улики.
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