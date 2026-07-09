Учитель физкультуры сломал шею школьнику

09 июля 2026, 19:35

В Индии учитель физкультуры ударил железным прутом школьника, сломав ему шею

Фото: iStock/Ajax9

В Индии учитель физкультуры ударил железным прутом школьника и сломал ему шею. Об этом сообщает The Times of India.