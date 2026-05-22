Бывший муж Мэрил Стрип впервые высказался о её новом романе
Бывший муж Мэрил Стрип, скульптор Дон Гаммер, впервые прокомментировал слухи о новом романе актрисы с Мартином Шортом. Об этом сообщает Page Six.
Несмотря на расставание, бывшие супруги прожили вместе 45 лет и сохранили уважительные отношения.
«Она всегда умела идти вперёд с достоинством и внутренней силой. Я рад, что она не боится открывать новые главы своей жизни. Мы давно не вместе, но я по-прежнему отношусь к ней с глубоким уважением и благодарностью за всё, что было», — цитирует Дона Гаммера.По информации инсайдеров, экс-супруги редко общаются, однако продолжают поздравлять друг друга с важными событиями и поддерживают тёплые отношения после развода.
Также источник отметил, что Дон Гаммер узнал о предполагаемом романе бывшей жены из СМИ, но новость его не удивила.