Достижения.рф

«Учитель года» стрелял на улице: есть раненые

«Учитель года» стрелял на улице в США и ранил двух человек
Фото: istockphoto/A_N

В американском штате Луизиана арестовали 25-летнего Кайла Делейни, работающего учителем в школе округа Гонзалес. Его подозревают в стрельбе по людям, в результате которой тяжелые ранения получили два человека. Об этом сообщает New York Post.



Инцидент произошел днем 15 сентября в городе Дональдсонвилл. По данным полиции, подозреваемый приехал к месту, где находились потерпевшие, вышел из автомобиля и открыл по ним огонь.

В одного из мужчин попали несколько пуль. Сведения о том, были ли участники конфликта знакомы, пока не разглашаются. Делейни предъявили обвинения в покушении на убийство, неправомерном применении оружия и умышленном повреждении чужого имущества.

Отмечается, что в 2024-2025 учебном году педагог получил награду «Лучший новый учитель года» в своем школьном округе. Эта премия вручается преподавателю, добившемуся наибольших успехов в первый год работы.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0