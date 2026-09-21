«Учитель года» стрелял на улице: есть раненые
В американском штате Луизиана арестовали 25-летнего Кайла Делейни, работающего учителем в школе округа Гонзалес. Его подозревают в стрельбе по людям, в результате которой тяжелые ранения получили два человека. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел днем 15 сентября в городе Дональдсонвилл. По данным полиции, подозреваемый приехал к месту, где находились потерпевшие, вышел из автомобиля и открыл по ним огонь.
В одного из мужчин попали несколько пуль. Сведения о том, были ли участники конфликта знакомы, пока не разглашаются. Делейни предъявили обвинения в покушении на убийство, неправомерном применении оружия и умышленном повреждении чужого имущества.
Отмечается, что в 2024-2025 учебном году педагог получил награду «Лучший новый учитель года» в своем школьном округе. Эта премия вручается преподавателю, добившемуся наибольших успехов в первый год работы.
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