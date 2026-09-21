«Учитель года» стрелял на улице: есть раненые

21 сентября 2026, 11:58

«Учитель года» стрелял на улице в США и ранил двух человек

Фото: istockphoto/A_N

В американском штате Луизиана арестовали 25-летнего Кайла Делейни, работающего учителем в школе округа Гонзалес. Его подозревают в стрельбе по людям, в результате которой тяжелые ранения получили два человека. Об этом сообщает New York Post.