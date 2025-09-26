В «Москва-Сити» ищут преступников
В ДЦ Москва-Сити проводят рейды из-за дропперов и крупных криптовалютчиков
В деловом комплексе «Москва‑Сити» уже месяц проходят рейды — силовики ищут курьеров (дропперов) и крупных игроков крипторынка. Об этом пишет «Лента.ру».
По сведениям источников, проверяют, на скольких человек оформили банковские карты, выпущенные фирмами‑обменниками. Уже изъяли миллионы рублей, подготовленные для обналичивания.
По предварительной информации, расследование стартовало после незаконного вывода многомиллиардной суммы в ОАЭ.
Ранее специалисты рассказали, как защититься от вербовки в дропперы.
Читайте также: