Появились подробности о поисках пропавшего в Приморье вертолета
Поиски вертолета Robinson, пропавшего в Тернейском районе Приморского края, приостановили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
По данным ведомства, что операция возобновится в утренние часы понедельника, 22 июня. Другие подробности не приводятся.
Напомним, о пропаже вертолета стало известно сегодня, 21 июня. На борту находились два человека: пилот Екатерина В. со стажем более 15 лет и летчик-наблюдатель Николай Х. Они вылетели из поселка Терней в село Единка для выполнения лесоавиационных работ.
В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель двух и более лиц.
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