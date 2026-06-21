Подросток утонул в Дагестане
В Дагестане в Дербенте трагически погиб 14-летний подросток, утонув в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.
Сигнал о тонущем человеке поступил в оперативную дежурную смену ведомства в воскресенье, в 11:25 по московскому времени. На вызов оперативно прибыли трое спасателей местного гарнизона.
Примерно через 20 минут тело юноши обнаружили и извлекли из воды при содействии очевидцев. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата — спасти подростка не удалось. В настоящее время сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Красноярске парень изображал тонущего перед друзьями и погиб на их глазах. Подробности в нашем материале.
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