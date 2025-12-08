В Уфе сотрудники рехаба выкрали пациентов, сбежавших из учреждения

08 декабря 2025, 17:18

Суд в Уфе осудил сотрудников рехаба за похищение сбежавших подопечных

Фото: Istock/nito100

В Уфе суд вынес приговор сотрудникам реабилитационного центра за похищение людей и грабёж. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.