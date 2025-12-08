В Уфе сотрудники рехаба выкрали пациентов, сбежавших из учреждения
В Уфе суд вынес приговор сотрудникам реабилитационного центра за похищение людей и грабёж. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
По информации следствия, четверо проживающих центра — двое взрослых и двое подростков — сбежали из учреждения и арендовали квартиру в городе. Через два дня сотрудники организации в возрасте от 38 до 45 лет приехали по этому адресу, силой посадили беглецов в автомобиль и вернули их в реабилитационный центр.
Очевидец сообщил о похищении в правоохранительные органы, после чего полиция освободила потерпевших. Действия одного из обвиняемых включали кражу мобильного телефона у пациента. Суд признал сотрудников центра виновными. Одного из них приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии. Остальные фигуранты получили по 5 лет лишения свободы.
